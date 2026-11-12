L’infortunio di Sutalo lancia Diogo Leite: il portoghese vuole prendersi la scena

L’infortunio di Sutalo può cambiare le gerarchie della difesa della Lazio, aprendo così a Diogo Leite le porte della titolarità.

Leggi anche: Lazio, botta da derby: nel primo giorno di prevendita polverizzati 20mila biglietti

Le gerarchie possono cambiare: Leite ci crede

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’infortunio di Sutalo potrebbe cambiare le gerarchie della difesa della Lazio. Per Diogo Leite si apre un’occasione importante: dopo le buone prestazioni contro Sassuolo e Napoli, il portoghese punta a conquistare la fiducia di Gattuso e a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Finora Leite è stato il difensore meno utilizzato della rosa, ma le ultime apparizioni hanno lasciato sensazioni positive. Alla ripresa del campionato, contro il Lecce, potrebbe quindi arrivare una nuova opportunità dal primo minuto.

Le prestazioni convincono Gattuso

Al Maradona, a seguito di un problema al flessore accusato da Sutalo, Gattuso ha scelto di inserire proprio il portoghese, schierandolo sul centro-destra e preferendolo a Doekhi. Una decisione legata alle caratteristiche del giocatore e alla sua capacità di affrontare una partita complicata contro un avversario di qualità e rapidità come Hojlund.

Leite ha risposto con una prestazione ordinata e attenta, dimostrando personalità, nonostante l’ingresso a freddo in una gara delicata. Il difensore ha mantenuto bene le distanze, si è distinto soprattutto nei duelli aerei e ha contribuito al risultato con cinque recuperi e un buon lavoro in fase di impostazione.

Segnali incoraggianti erano già arrivati nella sfida contro il Sassuolo, vinta con un netto 6-2, nella quale l’ex Union Berlino aveva mostrato applicazione e sicurezza.

Numeri alla mano, il portoghese ha finora collezionato appena 249 minuti, meno di qualsiasi altro centrale biancoceleste. Davanti a lui, infatti, si sono alternati Provstgaard (901 minuti), Doekhi (413) e Sutalo (597).

Leite ha dovuto attendere il proprio momento, lavorando in silenzio e facendosi trovare pronto quando è stato chiamato in causa.

La sfida per una maglia da titolare

Adesso, però, lo stop di Sutalo riduce le alternative a disposizione di Gattuso e permette al portoghese di giocarsi concretamente una maglia da titolare. Alla ripresa del campionato, il tecnico avrà tre centrali a disposizione per due posti: Provstgaard, diventato una delle certezze della squadra, parte attualmente in vantaggio, mentre Leite dovrà contendersi l’altra maglia con Doekhi.

La sfida del 21 novembre all’Olimpico rappresenta il primo obiettivo, ma le ambizioni del portoghese guardano anche oltre. L’intenzione è conquistare maggiore continuità e dimostrare di poter essere una soluzione affidabile anche quando il reparto difensivo tornerà al completo.

Per Diogo Leite è arrivato il momento di accelerare. Le buone prestazioni contro Sassuolo e Napoli rappresentano un punto di partenza importante, ma adesso serviranno ulteriori conferme per convincere Gattuso e cambiare definitivamente le gerarchie della difesa biancoceleste.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP