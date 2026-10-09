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Doekhi-Leite, il muro di Berlino per blindare la Lazio: Gattuso li valuta insieme
Doekhi e Diogo Leite, la coppia di centrali dell’Union Berlino che si è ricomposta e riformata alla Lazio: contro il Monza dovrebbe giocare il primo assieme a Provstgaard, ma Gattuso durante la sosta li ha valutati insieme. Presto si potrà rivedere in campo il muro di Berlino.
Leggi anche: Gattuso vuole l’inviolabilità: con il Monza a caccia di un altro clean sheet
Doekhi e Leite la coppia alternativa: il muro di Berlino a difesa della Lazio di Gattuso
Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Gattuso può pensare altrimenti e studiare difese composite e diverse. Diogo Leite e Doekhi si conoscono, hanno un passato comune in Germania, all’Union Berlino. Hanno giocato di reparto tantissime volte, sanno a memoria i rispettivi movimenti e nella gestione della difesa hanno dimostrato una consolidata affidabilità.
Al momento, nelle gerarchie di Gattuso, Provstgaard è inamovibile e Sutalo ha guadagnato parecchi punti, ma si è visto che il tecnico biancoceleste considera tutti e li ritiene potenzialmente tutti titolari. Contro l’Arezzo, nell’amichevole durante la sosta, hanno giocato assieme e la prova è stata del tutto convincente. Stabilità, fiducia, conoscenza reciproca: sono fattori che Gattuso non vuole e non può ignorare.
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