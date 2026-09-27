NOTIZIE
Si riforma la coppia Doekhi-Diogo Leite: ecco da quanto non giocavano insieme
La Lazio sfiderà l’Arezzo nella prima delle due amichevoli organizzate in questa sosta lunga e, titolari in difesa, giocheranno Doekhi e Diogo Leite. I due, ex compagni all’Union Berlino, si sono ritrovati alla Lazio e tornano a giocare in coppia dopo diverso tempo.
Leggi anche: Probabili formazioni Lazio Arezzo: Gattuso studia le novità
Si riforma la coppia Doekhi-Diogo Leite: ecco dopo quanto tornano a giocare assieme
Come riporta Il Messaggero, infatti, l’ultima volta che i due hanno giocato insieme è stato a maggio, nel 4-0 dell’Union Berlino contro l’Asburgo. Dopo quattro mesi, quindi, i due difensori centrali torneranno a guidare assieme la difesa.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO21 ore ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Dele-Bashiru scalpita, è pronto a tornare: ecco quando!