Doekhi si riprende il centro della difesa: con il Monza spazio all’ex Union Berlino

Danilho Doekhi, esattamente un mese dopo lo stop di Udine, può tornare titolare al centro della difesa della Lazio: con Provstgaard e Sutalo spremuti dagli impegni con le rispettive Nazionali, l’ex Union Berlino è pronto a riprendersi la scena.

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Doekhi verso la titolarità in difesa contro il Monza

Come scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, Danilho Doekhi scalpita ed è pronto a riprendersi la titolarità al centro della difesa biancocelesti. Con lui dovrebbe giocare dal primo minuto Provstgaard, mentre Sutalo partirebbe dalla panchina. Dopo due stagioni vissute da autentico robot in Germania, ben 68 gare su 68 giocate, alla vigilia del match con il Milan l’olandese rimediava una frattura alla mano. Intervento chirurgico in tempi record e stop forzato che mancava addirittura dal 2023.

Arrivato in estate da svincolato alla Lazio, dopo un avvio un po’ complicato in amichevole con il Frosinone e in Coppa Italia con il Mantova, il rodaggio poi con Provstgaard è andato via via in crescendo. La sintonia è aumentata, i meccanismi difensivi li ha iniziati a comprendere meglio, la fiducia è salita. Suo l’assist a Gudmundsson per il definitivo 2-1 di Udinese, sue molte chiusure decisive contro Genoa e Bologna. Ora vuole riprendersi ciò che è stato suo da inizio stagione.

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