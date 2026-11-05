NOTIZIE
Como da record in Champions? La Lazio di Eriksson fece meglio dei lariani
Da applausi la prova del Como contro il Lens in Champions League e in generale l’esordio dei lariani nella massima competizione calcistica per club, ma la Lazio di Eriksson fece persino meglio della squadra di Fabregas.
LEGGI ANCHE: Mattei: “Lotito non mollerà mai la Lazio, sta pilotando l’elezione di Galliani”
Quarto posto nella maxi classifica di Champions League per il Como esordiente nella competizione, ma la Lazio fece meglio con Eriksson.
Un cammino quasi impeccabile quello del Como in Champions League con tre roboanti vittorie contro Lipsia (4-1), Manchester United (4-1) e Lens (9-1) e la sola sconfitta contro il Feyenoord al de Kuip (3-2). Nove punti nella maxi classifica della competizione e quarto posto per i lariani.
Nonostante l’esaltazione delle prestazioni della squadra di Fabregas, la palma per miglior team esordiente in Champions League appartiene alla Lazio nel 1999-2000, con 10 punti al proprio attivo. Quella squadra favolosa, dopo aver conquistato la Supercoppa Europea contro il Manchester United, inanellò un pareggio per 1-1 in casa del Bayern Leverkusen, vinse contro la Dinamo Kiev 2-1 e rifilò due 4-0 al Maribor. I biancocelesti condividono questo record con il Malaga del 2012-13, il Leicester del 2016-2017 e il Brest del 2024-2025.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI17 ore ago
Zaccagni out un mese, c’è lesione: l’esterno salta il Napoli e non solo
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Marusic corre verso il Napoli: visite mediche e convocazione a sorpresa con la Nazionale
-
NOTIZIE17 ore ago
Progetto Flaminio, accordo con la Soprintendenza per capienza da 50mila posti
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Niente Lazio per Icardi, escluso anche l’Inter