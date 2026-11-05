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Como da record in Champions? La Lazio di Eriksson fece meglio dei lariani

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4 ore ago

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Da applausi la prova del Como contro il Lens in Champions League e in generale l’esordio dei lariani nella massima competizione calcistica per club, ma la Lazio di Eriksson fece persino meglio della squadra di Fabregas.

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Quarto posto nella maxi classifica di Champions League per il Como esordiente nella competizione, ma la Lazio fece meglio con Eriksson.

Un cammino quasi impeccabile quello del Como in Champions League con tre roboanti vittorie contro Lipsia (4-1), Manchester United (4-1) e Lens (9-1) e la sola sconfitta contro il Feyenoord al de Kuip (3-2). Nove punti nella maxi classifica della competizione e quarto posto per i lariani.

Nonostante l’esaltazione delle prestazioni della squadra di Fabregas, la palma per miglior team esordiente in Champions League appartiene alla Lazio nel 1999-2000, con 10 punti al proprio attivo. Quella squadra favolosa, dopo aver conquistato la Supercoppa Europea contro il Manchester United, inanellò un pareggio per 1-1 in casa del Bayern Leverkusen, vinse contro la Dinamo Kiev 2-1 e rifilò due 4-0 al Maribor. I biancocelesti condividono questo record con il Malaga del 2012-13, il Leicester del 2016-2017 e il Brest del 2024-2025.

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