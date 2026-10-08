Il nuovo piano scouting di Fabiani: ecco la Lazio Next Gen, investire su talenti e giovani

Un nuovo piano scouting varato dalla Lazio e dal ds Angelo Fabiani: puntare su giovani talenti da forgiare ma forti, provenienti da campionati minori e non, portarli a Formello e farli crescere, investendo su di loro: nasce la Lazio Next Gen.

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Fabiani e la Lazio Next Gen: un nuovo piano scouting basato su sostenibiltà e talenti

Cambio di rotta deciso ai piani alti di Formello, con Lotito e Fabiani decisi nel puntare su giovani talenti del calcio internazionale. La società, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, sta provando ad alzare il livello dello scouting, con Tobia Assumma come responsabile del settore giovanile biancoceleste. Saper selezionare, questo è il nuovo diktat, guardando ovunque, anche e soprattutto nei cosiddetti campionati minori. Sono arrivati moltissimi giovani, in ultima la trattativa definita per il classe 2009 del Koper Aleksej Sutalo.

I talenti da coltivare e lanciare

Blaz Kovac, anche lui nazionale giovanile slovena, altro classe 2009 e altro difensore centrale di grande prospettiva. Arrivato alla Lazio nel mercato scorso, ex Mura, è andato ultimamente in gol anche con la sua Nazionale. In Primavera sta brillando anche Eone, centravanti del 2009 arrivato in estate dal Caen: sono ben 3 le reti in 5 giornate, l’ultima arrivata di testa contro la Juventus. Senso del gol, posizione, grandissima forza fisica: il franco-camerunense ha sparigliato le carte in attacco.

Con lui, sempre davanti, c’è il giovane Jacopo Landi, anche lui classe 2009 preso in estate dall’Empoli con cui ha vinto da assoluto protagonista lo scudetto Under 17. Un fantasista considerato tra i più forti in Italia, ha conquistato anche l’Europeo con gli azzurrini Under 17. Alle casse del club è costato meno di 200mila euro.

I nuovi innesti da scoprire a Formello

Servono pazienza, tempo e generosità nel farli crescere. Ci sono molti prospetti ritenuti molto forti e validi a Formello, soprattutto da chi li ha visti da vicino. In porta, dal Ludogorets in Bulgaria, è arrivato il classe 2010 Umut Bekirov. Fino a questo momento è stato impiegato dalla Lazio Under 17 e 18, ma spesso viene anche aggregato con Gattuso. Stessa età e nazionalità di Kaloyan Nedev, centravanti ex Nesebar. Pescato in Grecia, poi, ecco Veridiano, difensore centrale del 2010 ora tra le file dell’Under 17.

Fari puntati anche su Moussa Kone, considerato dagli addetti ai lavori uno dei più forti 2013 in circolazione in Italia. Preso dall’Olympia Ovidiana Sulmona, di origini ivoriane, ha vinto il titolo regionale due anni sotto età. Tra i nuovi arrivati dall’Italia: Pietro La Corte, attaccante classe 2009 dal Palermo, Andrea Ansideri, terzino 2009 ex Fiorentina, Gianmarco Furlan, mezzala 2012 dal Bologna, e Giovanni Scozzafave esterno 2012 dal Catanzaro.

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