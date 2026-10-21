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Fabiani prova a ricucire, i tifosi gli chiudono la porta in faccia: è gelo tra le parti

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2 ore ago

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Fabiani tifo organizzato Lazio scontro

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha parlato di sognare un Olimpico che torni a essere pieno chiedendo ai tifosi, esplicitamente, di tornare allo stadio: dal tifo organizzato, di contro, è arrivato un secco no. Le parti, ancora una volta, sono lontanissime.

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Scontro Fabiani-tifoseria: il ds tenta di ricucire, dal tifo organizzato un secco no

Le parole di Fabiani si sono rivolte direttamente ai tifosi, forse nel disperato tentativo di provare a sfruttare il momento positivo che vive la Lazio per fare breccia su di loro. Risultato: negativo. Da parte del tifo biancoceleste è arrivata un’altra netta chiusura, l’ennesima, nei confronti di una società che per gran parte del tifo laziale non è più un’interlocutrice credibile e seria. Non ci sono i margini, almeno al momento, per un ricongiungimento.

Le posizioni sono polarizzate, le trincee ideologiche dello scontro anche e, certamente, alcuni toni usati dal presidente Lotito non hanno aiutato a rasserenare gli animi. Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, la fase che perdura ormai da più di 9 mesi è di stallo totale. Gattuso ha fatto più volte appello alla tifoseria, per poi però fare marcia indietro e dire esplicitamente di non voler parlare più di questo argomento.

Non resta che attendere. Chi più vivrà, più vedrà. Certo, al momento, uno stadio Olimpico così fa da cornice dissonante per una Lazio che vola, trascina e fa sognare. Ci saranno tempi migliori: a grande famiglia laziale, prima o poi, si riunirà.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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