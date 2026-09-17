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Scivolone del falconiere, la Lazio lo bacchetta

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2 ore ago

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Falconiere Garruto richiamo Lazio

Il falconiere della Lazio, Giacomo Garruto, sarebbe inciampato in una nuova polemica, ricevendo così il richiamo da parte della Lazio: cosa è successo.

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Il richiamo della Lazio al falconiere Garruto: cosa è successo

Come riportato da il Messaggero, nei giorni scorsi il falconiere del Benfica è stato arrestato per traffico di cocaina. Garruto, dunque, avrebbe espresso la propria solidarietà nei confronti del collega, attraverso il suo profilo social. Un comportamento non passato inosservato alla Lazio, che non ha mancato di redarguirlo.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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