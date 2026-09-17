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Scivolone del falconiere, la Lazio lo bacchetta
Il falconiere della Lazio, Giacomo Garruto, sarebbe inciampato in una nuova polemica, ricevendo così il richiamo da parte della Lazio: cosa è successo.
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Il richiamo della Lazio al falconiere Garruto: cosa è successo
Come riportato da il Messaggero, nei giorni scorsi il falconiere del Benfica è stato arrestato per traffico di cocaina. Garruto, dunque, avrebbe espresso la propria solidarietà nei confronti del collega, attraverso il suo profilo social. Un comportamento non passato inosservato alla Lazio, che non ha mancato di redarguirlo.
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