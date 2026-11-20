Con il terzino portoghese ai box e impegnato nella corsa contro il tempo per rientrare tra derby e Supercoppa, Gennaro Gattuso si affida allo spagnolo per la fascia mancina: il ballottaggio con Pellegrini resta infatti bloccato da questioni contrattuali ed economiche.

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Le scelte di Gattuso e il retroscena sul mancato impiego di Pellegrini

L’infortunio di Nuno Tavares, impegnato nella corsa contro il tempo per rientrare tra il derby e la finale di Supercoppa, costringe Gennaro Gattuso a ridisegnare la fascia sinistra. La scelta andrà su Alfonso Pedraza. Sulla carta ci sarebbe anche Luca Pellegrini, tornato tra i convocati dalla trasferta con la Juventus dopo il reintegro in lista. Come riporta Il Messaggero, però, un suo impiego appare quasi impossibile: il terzino ha il contratto in scadenza senza margini di rinnovo e pesa inoltre una clausola che garantisce al giocatore un bonus da 100mila euro ogni cinque presenze.

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