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Nuovo film documentario sulla Lazio del meno nove: costa sta succedendo a Formello
In questi giorni a Formello stanno andando in scena le riprese del film documentario dedicato alla Lazio del meno nove guidata da mister Eugenio Fascetti: questo spiega anche la presenza di Massimo Maestrelli nel quartier generale biancoceleste.
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Riprese in corso a Formello per il film documentario sulla Lazio del meno nove.
Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono in corso a Formello le riprese per un docu-film dedicato alla stagione biancoceleste del meno nove. Massimo Maestrelli, di recente in visita alla squadra di Gattuso, è stato coinvolto nel progetto. Pare sia stato proprio il tecnico calabrese a volere l’incontro con il figlio del leggendario Tommaso.
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