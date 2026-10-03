Nuovo film documentario sulla Lazio del meno nove: costa sta succedendo a Formello

In questi giorni a Formello stanno andando in scena le riprese del film documentario dedicato alla Lazio del meno nove guidata da mister Eugenio Fascetti: questo spiega anche la presenza di Massimo Maestrelli nel quartier generale biancoceleste.

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Riprese in corso a Formello per il film documentario sulla Lazio del meno nove.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono in corso a Formello le riprese per un docu-film dedicato alla stagione biancoceleste del meno nove. Massimo Maestrelli, di recente in visita alla squadra di Gattuso, è stato coinvolto nel progetto. Pare sia stato proprio il tecnico calabrese a volere l’incontro con il figlio del leggendario Tommaso.

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