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Quanto corre Floriani! Contro il Napoli nuovo esame di maturità

Published

2 ore ago

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Romano Floriani Mussolini

Floriani Mussolini si sta confermando ad alti livelli in questo avvio di stagione con la Lazio, l’esterno italiano pare possedere una cilindrata superiore alla media, come testimoniano i dati sui chilometri percorsi nelle gare di campionato.

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Il motorino Floriani Mussolini: gli incredibili dati sui chilometri percorsi con la Lazio

Sta dominando la fascia destra da inizio campionato e il ritorno di Marusic fra i disponibili non è detto che lo riporti indietro nelle gerarchie. Floriani Mussolini sta stupendo tutti per qualità e continuità delle proprie prestazioni con la maglia della Lazio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che contro il Cagliari, il terzino di Gattuso ha percorso addirittura 12,473 chilometri in tutta la partita, risultando il migliore di tutti i calciatori scesi in campo.

Una spinta continua sulla fascia destra, sovrapposizioni, cross, recuperi difensivi, Floriani sta dimostrando di poter essere un calciatore completo. L’ex Cremonese sta assimilando velocemente i dettami tattici di Gattuso, che gli chiede un grande lavoro in entrambe le fasi. Contro il Napoli domenica l’ennesimo esame di maturità per un calciatore che sta diventando un punto fermo della Lazio di questa stagione.

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