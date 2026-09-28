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Floriani Mussolini, la priorità è il rinnovo con la Lazio
L’infortunio di Marusic ha consentito a Floriani Mussolini di prendersi la titolarità sulla fascia destra, la Lazio intende puntare su di lui anche per il futuro: il club capitolino lavora per rinnovare il contratto in scadenza nel 2028.
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Il rinnovo di Floriani Mussolini rappresenta una priorità per la Lazio.
Prestazioni sempre più convincenti di Floriani Mussolini in questo avvio di campionato, dove è diventato il padrone indiscusso della fascia destra. La Lazio vuole blindare il terzino italiano, attualmente con il contratto in scadenza nel 2028. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, far firmare l’ex Cremonese sarebbe una delle priorità del club biancoceleste.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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