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Floriani non si ferma: rinnovo, laurea e il sogno nazionale

Published

3 ore ago

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Floriani Mussolini Lazio Nazionale

Floriani Mussolini ha segnato da poco il suo primo gol con la maglia della Lazio nella gara di martedì sera contro il Sassuolo, come riportato dal Corriere dello Sport, oltre al campo Floriani è prossimo a due momenti molto importanti: la laurea e il rinnovo di contratto e sulla nazionale…

Leggi anche: Callegari: “Lazio, altro che Champions: il sogno è lo Scudetto”

Il rinnovo e la laurea di Floriani Mussolini

Per il giovane prodotto della primavera biancoceleste è già tutto pronto per prolungare la scadenza fino al 2030, dove andrà a percepire il quadruplo del suo attuale ingaggio. Manca solo l’ufficialità del rinnovo. Gioie anche fuori dal campo, infatti a Marzo arriverà anche la laurea in Scienze dell’Amministrazione.

La chiamata azzurra possibile

Floriani Mussolini piace al ct Roberto Mancini, che dovrebbe inserirlo nella lista allargata dei pre-convocati in nazionale per le due partite di Novembre. Solo pochi giorni di queste si saprà se verrà convocato definitivamente. Intanto, il terzino biancoceleste si gode il momento con la sua Lazio.

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