Floriani Mussolini, un rinnovo che è una promessa per il futuro: firma fino al 2031

Romano Floriani Mussolini ha firmato il rinnovo del contratto con la Lazio fino al 2031; un rinnovo che sa di promessa per il futuro, un sigillo su un rapporto destinato a durare e che nasce da molto lontano.

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Il rinnovo di Floriani Mussolini una promessa per la Lazio: firma fino al 2031

Floriani Mussolini blindato dalla Lazio fino al 2031. Aumento dell’ingaggio, passato infatti da 120mila euro a stagione a più di 500mila con bonus a seguire. Un calciatore nato nelle giovanili biancocelesti, fatto crescere fuori tra Pescara, Juve Stabia e Cremonese, per poi tornare al nido e metterci radici. Da vice Marusic, questo era il suo ruolo a inizio campionato, si è conquistato la titolarità. Inamovibile, ormai, nelle gerarchie di Gattuso.

Undici presenze da titolare che lo hanno consacrato come una delle sorprese più positive della squadra di Gattuso. Per ritrovare un prodotto del vivaio così centrale in prima squadra bisogna tornare ai tempi di Cataldi. Arrivato a Formello a 13 anni, Floriani ha completato tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra. Crescita costante, dalla C fino alla A con la Cremonese, per poi passare con i grandi una volta tornato alla Lazio. Il futuro è nelle sue mani, non resta che godercelo.

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