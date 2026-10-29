Lo sprint di Floriani Mussolini: nella top 5 contro il Sassuolo

La vittoria contro il Sassuolo per 6-2 ha rappresentato anche il battesimo con il gol per Romano Floriani Mussolini, autore dell’ennesima prestazione maiuscola: un’autentica freccia sulla fascia destra della Lazio, sul prato del Mapei Stadium ha fatto registrare uno scatto dalla velocità impressionante.

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Sassuolo Lazio, Floriani Mussolini ad alta velocità: una nuova freccia a destra

Come riporta il Corriere dello Sport, Floriani Mussolini e Nuno Tavares si stanno dimostrando due frecce essenziali per il gioco di Gattuso, grazie alla loro spinta incessante e all’impressionante velocità, oltre che per l’apporto tecnico. A tal proposito, il quotidiano sottolinea lo sprint bruciante dell’italiano, che ha toccato i 27,595 km/h, entrando nella top 5 dei velocisti biancocelesti in campo contro il Sassuolo. Ma, come detto, il terzino non è solo velocità: contro il Parma era stato il secondo calciatore con più chilometri percorsi nei 90′ (12,303 km), alle spalle del solo Nuno Tavares (12,375 km). In tal senso si spiega la sostituzione a mezz’ora dal termine della gara di Reggio Emilia, al fine di risparmiare loro le energie, a risultato acquisito, in vista della gara contro il Cagliari.

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