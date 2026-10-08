Floriani Mussolini non esce più: con Marusic ko, il romano è ormai inamovibile

Floriani Mussolini, ormai, non esce più dal campo: con Marusic ancora ko per infortunio, il terzino romano è inamovibile da inizio stagione sulla fascia destra della Lazio. Gattuso lo vede costantemente in crescita, se continua così toglierlo sarà impossibile.

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Floriani Mussolini inamovibile nella Lazio: il terzino non esce più

Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, l’ex Juve Stabia e Cremonese ha ormai preso casa sulla fascia destra della Lazio. Dal match col Bologna, sfida nella quale Adam Marusic si è infortunato, Floriani Mussolini non è mai uscito dal campo. Sempre titolare e, cosa ancora più importante, sempre in crescita. Prestazioni convincenti, spinta in fase offensiva, grandi falcate e ottimi ripiegamenti anche in fase di copertura.

Se queste continueranno a essere le prestazioni, toglierlo dal campo diventerà quasi impossibile. Il forfait del montenegrino ha certamente dato uno sprint al suo inserimento tra i titolari, che altrimenti sarebbe stato più lento e progressivo, ma è altrettanto vero che la risposta arrivata ha sorpreso tutti, in primis Gattuso. La Lazio sta lavorando al suo rinnovo, ci sono tutte le condizioni per proseguire insieme.

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