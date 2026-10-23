Floriani DNA laziale: dalla Primavera fino agli ordini di Gattuso

È Romano Floriani Mussolini l’ultimo prodotto della Primavera biancoceleste in grado di uscire da Formello è conquistarsi un posto nella prima squadra della Lazio; in mezzo tanta gavetta che ha permesso al terzino destro di mantenere i piedi per terra per spiccare il volo in direzione dei suoi sogni.

LEGGI ANCHE: Caicedo: “Sono sorpreso. Vedo gioco, corsa, cuore e coraggio”

Dalla Primavera alla prima squadra: Floriani è l’ultimo gioiello della Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, nella sua carriera Floriani ha fatto un passo alla volta, gradino dopo gradino, per prendersi la Lazio dei suoi sogni. Arrivato in biancoceleste nel 2016, a soli 13 anni, dopo aver mosso i primi passi fra la Spes Artiglio e la Roma Academy di Acquacetosa, ha svolto tutta la trafila del settore giovanile, senza mai fare il passo più lungo della gamba. Nel 2018, poi, il periodo più duro, quando non trovava spazio e stava per smettere: a gennaio andò in prestito per 6 mesi alla Vigor Perconti, al ritorno del quale non perse più il suo posto da titolare.

Nel frattempo, si diploma alla St George’s British International School, prima di intraprendere un percorso di laurea presso l’Università San Raffaele in “Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione”.

La gavetta fra i pro

Dunque, la gavetta tra i pro. Come sempre, un gradino per volta, senza saltare tappe fondamentali nel processo di crescita. Prima il Pescara in Serie C, alla corte di Zeman; dunque, il passaggio in Serie B alla Juve Stabia, agli ordini di Pagliuca; infine, la sfida in Serie A con la Cremonese, per arrivare pronto alla chiamata di Gattuso. In estate, il tecnico lo aveva chiamato e rassicurato che avrebbe trovato spazio: parola mantenuto e, complice il ko di Marusic, un ruolo da titolare conquistato a sorpresa. Il tutto in attesa dell’imminente rinnovo di contratto.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP