Tra riposo e test, il programma di Gattuso per la sosta

Dopo la vittoria contro il Venezia è incominciata la maxi sosta per le Nazionali, con la Lazio che tornerà in campo solo l’11 ottobre: Gattuso prepara allora il programma di allenamento per coloro che rimangono a Formello.

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Il programma di allenamento per i giocatori rimasti a Formello durante la sosta

Arrivare alla maxi sosta da primi della Serie A rappresentava un miraggio quando il 16 agosto era iniziata con un tonfo la stagione dei biancocelesti. Trascorso poco più di un mese, Gattuso può concedere a tutti coloro che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali cinque meritati giorni di riposo, dopo la vittoria contro il Venezia. Come riporta il Messaggero, saranno solo otto gli assenti agli allenamenti, che riprenderanno venerdì: Tavares, Taylor, Frattesi, Mandas, Sutalo, Isaksen, Provstgaard e Gudmundsson. A questi si aggiungono gli infortunati, che piano piano torneranno a disposizione: Dele-Bashiru e Cataldi saranno i primi, mentre per Rovella sono previsti ulteriori controlli. Infine, vanno aggiunti i calciatori ancora fuori dalla lista. Domenica, alle ore 15, ci sarà il test amichevole contro l’Arezzo.

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