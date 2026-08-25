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Frattesi come Albertini e Stankovic: gol al debutto in A

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5 minuti ago

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Frattesi gol debutto Serie A

Con il gol decisivo messo a segno ieri al suo debutto in Serie A contro il Bologna, Davide Frattesi si è posto sulla scia di grandissimi campioni della storia della Lazio che erano riusciti a lasciare il loro timbro alla prima presenza in biancoceleste.

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Frattesi fa gol al debutto in Serie A: prima di lui grandi leggende biancocelesti

Come riporta il Corriere della Sera, erano 23 anni che un centrocampista biancoceleste non trovava il gol al debutto in campionato. Allora, era stato Demetrio Albertini, uno che di storia ne ha fatta. Risale invece alla prima presenza di Stankovic con la maglia biancoceleste (1998) l’ultima vola che un centrocampista aveva segnato all’esordio in Serie A da subentrato. Davide Frattesi ha interrotto questo lungo digiuno, ponendosi sulle orme di due grandi campioni: che sia di buon auspicio per il futuro.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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