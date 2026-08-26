Frattesi, il centrocampista bomber: solo in quattro meglio di lui

Dal giorno dell’esordio in Serie A, Davide Frattesi ha messo a segno 24 gol: una cifra notevole che lo elegge come centrocampista bomber del nostro campionato alle spalle solo di altri quattro giocatori.

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Dall’esordio in Serie A al gol con la Lazio: Frattesi è un centrocampista bomber

Calhanoglu (38), Pasalic (30), Koopmeiners (29) e Pellegrini (24′): una lista di grandi centrocampisti, ma anche dei soli giocatori del ruolo ad aver segnato più reti di Davide Frattesi (23) dal giorno del suo esordio in A, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Il giocatore biancoceleste, dunque, è a buon diritto nell’Olimpo dei centrocampisti che, nel campionato italiano, trovano la via della rete con più facilità e frequenza. E non può essere un caso: contro il Bologna, infatti, l’ex Inter è stato il calciatore ad aver toccato più palloni nell’area avversaria, pur essendo entrato al 54′.

Il migliore da subentrato

Se si restringe il campo alle ultime quattro stagioni, nessun centrocampista ha fatto meglio di Frattesi da subentrato. Come riporta il Messaggero, il biancoceleste è stato il più decisivo a partita in corso, mettendo a segno 8 reti, alla pari di Samardzic, anche se con la Lazio ci si aspetta un suo impiego dal 1′.

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