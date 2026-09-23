NOTIZIE
Dopo la Lazio, ecco la Nazionale: Frattesi vuole riprendersi anche l’azzurro
Con la Lazio è rinato e in un nonnulla ne ha acquisito la leadership; ora, con la Nazionale azzurra, Davide Frattesi vuole fare la stessa cosa. Ritornare centrale anche nell’Italia e punto di riferimento di Roberto Mancini.
Leggi anche: Italia, Mancini: “Inizia una nuova avventura, ai ragazzi dirò di divertirsi. Vogliamo fare bene”
Frattesi vuole riprendersi anche la Nazionale azzurra oltre la Lazio
L’unico laziale presente nei convocati del Ct Mancini è stato proprio Davide Frattesi. Al centrocampista biancoceleste sono bastate cinque gare per riprendersi la Nazionale e tornare con rinnovato spirito a Coverciano. La cura Gattuso sta funzionando nella Lazio, ora serve anche quella del tecnico jesino per farlo tornare a incidere anche con l’Italia.
La prima sfida sarà contro il Belgio, venerdì 25 settembre, e si giocherà proprio all’Olimpico, stadio che lui conosce molto bene anche se sempre semideserto a causa della protesta dei tifosi biancocelesti. Il Ct sperà nella sua grinta e nella sua spinta, servono come il pane i suoi inserimenti e il suo sviluppatissimo senso del gol. Se la vedrà con Barella e Tonali per una maglia da titolare, ma la competizione è appena partita.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi scalpita: contro l’Arezzo il primo assaggio di campo
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto un controllo venerdì
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
NOTIZIE1 giorno ago
La Lazio saluta Gigot: ecco quanto risparmia Lotito sull’ingaggio