Dopo la Lazio, ecco la Nazionale: Frattesi vuole riprendersi anche l’azzurro

Con la Lazio è rinato e in un nonnulla ne ha acquisito la leadership; ora, con la Nazionale azzurra, Davide Frattesi vuole fare la stessa cosa. Ritornare centrale anche nell’Italia e punto di riferimento di Roberto Mancini.

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Frattesi vuole riprendersi anche la Nazionale azzurra oltre la Lazio

L’unico laziale presente nei convocati del Ct Mancini è stato proprio Davide Frattesi. Al centrocampista biancoceleste sono bastate cinque gare per riprendersi la Nazionale e tornare con rinnovato spirito a Coverciano. La cura Gattuso sta funzionando nella Lazio, ora serve anche quella del tecnico jesino per farlo tornare a incidere anche con l’Italia.

La prima sfida sarà contro il Belgio, venerdì 25 settembre, e si giocherà proprio all’Olimpico, stadio che lui conosce molto bene anche se sempre semideserto a causa della protesta dei tifosi biancocelesti. Il Ct sperà nella sua grinta e nella sua spinta, servono come il pane i suoi inserimenti e il suo sviluppatissimo senso del gol. Se la vedrà con Barella e Tonali per una maglia da titolare, ma la competizione è appena partita.

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