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Dopo la Lazio, ecco la Nazionale: Frattesi vuole riprendersi anche l’azzurro

Published

5 ore ago

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Frattesi Italia Mancini rivincita

Con la Lazio è rinato e in un nonnulla ne ha acquisito la leadership; ora, con la Nazionale azzurra, Davide Frattesi vuole fare la stessa cosa. Ritornare centrale anche nell’Italia e punto di riferimento di Roberto Mancini.

Leggi anche: Italia, Mancini: “Inizia una nuova avventura, ai ragazzi dirò di divertirsi. Vogliamo fare bene”

Frattesi vuole riprendersi anche la Nazionale azzurra oltre la Lazio

L’unico laziale presente nei convocati del Ct Mancini è stato proprio Davide Frattesi. Al centrocampista biancoceleste sono bastate cinque gare per riprendersi la Nazionale e tornare con rinnovato spirito a Coverciano. La cura Gattuso sta funzionando nella Lazio, ora serve anche quella del tecnico jesino per farlo tornare a incidere anche con l’Italia.

La prima sfida sarà contro il Belgio, venerdì 25 settembre, e si giocherà proprio all’Olimpico, stadio che lui conosce molto bene anche se sempre semideserto a causa della protesta dei tifosi biancocelesti. Il Ct sperà nella sua grinta e nella sua spinta, servono come il pane i suoi inserimenti e il suo sviluppatissimo senso del gol. Se la vedrà con Barella e Tonali per una maglia da titolare, ma la competizione è appena partita.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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