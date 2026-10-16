Frattesi da film contro la Juventus: Spalletti cittì, quel gol col Sassuolo e tanta Lazio

Davide Frattesi è pronto a mettere nel mirino la Juventus di mister Spalletti in un match denso, carico di rimandi, intrecci del passato, storie che ritornano; il suo ex cittì in Nazionale, quel gol ai bianconeri con il Sassuolo e un fulgido presente e futuro che lo attende con la Lazio.

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Frattesi sfida la Juventus in una gara ricca di intrecci: Spalletti, il gol col Sassuolo e molto altro

Frattesi e Spalletti ai tempi della Roma e della Nazionale. Frattesi e la Juventus in varie sessioni di calciomercato, accordo mai concretizzatosi. Frattesi e la Lazio ai tempi d’oro, ma anche in un presente che sta sorprendendo tutti. Una partita da film quella di Torino che ha come protagonista il centrocampista biancoceleste. Il prossimo ciak si gira proprio allo Stadium, contro la Vecchia Signora, in una sfida che di banale non ha mai nulla.

La Lazio ci arriva sopra, a più 5 sui bianconeri, evento più unico che raro. La squadra è in fiducia, Davide anche. Nel 2021, con il Sassuolo, sbancò Torino grazie a un suo gol e a uno di Maxime Lopez. L’ex Inter, prima del gol in semifinale di Champions contro il Barcellona, aveva votato quella rete contro i bianconeri come la “più grande emozione” della sua carriera. Il pensiero, come ricorda il CdS nella sua edizione odierna, andò a nonno Carmine, tifoso sfegatato juventino.

Anche l’intreccio con Marchisio nella lunga storia calcistica e familiare di Frattesi. Nonna Stefania lo chiamava “Principino”, proprio perché somigliava al centrocampista bianconero. Ed è qui che nasce un altro incrocio. Era il 2017, più precisamente il 14 maggio, si giocava Roma Juventus. Davide era in panchina con Spalletti: “Chiesi la maglietta a Marchisio e lui volle la mia. “E che te ne fai?”, gli dissi”. Marchisio qualche anno dopo scrisse a Frattesi dopo il famoso gol alla Juve.

L’Italia e il mercato: l’incrocio con Spalletti

Frattesi è stato il miglior marcatore di Spalletti in Nazionale, ben 7 gol. Così aveva raccontato lo stesso Davide: “Scherzosamente dico che con il mister c’è un rapporto di odio-amore. La prima volta in ritiro mi ha detto “di te ho tanta stima, ma sarai il giocatore a cui romperò più le scatole”. Se un allenatore ti sta addosso vuol dire che vuole farti migliorare e io con lui sono migliorato”.

Alla Juventus, però, non si sono ritrovati. Più volte il suo nome era finito nella lista dei possibili nuovi acquisiti del club bianconero, senza però mai trovare l’accordo definitivo e risolutivo. Oggi, Frattesi, è l’ala che si gode a pieno mister Gattuso.

La sfida: il ritorno alla Lazio nel peggiore dei momenti

La sfida è stata tornare alla Lazio, invogliato e spinto da mister Gattuso. Nel momento peggiore della storia recente del club, Davide è tornato. Ha lasciato un milione all’Inter, è tornato a Formello con voglia, grinta, determinazione, senso di appartenenza. Una scelta che sfiora il romanticismo, anacronistica e di rottura verso i tempi che corrono. Davide ha trovato nuove radici in quelle vecchie, ha ritrovato nuova linfa quando ormai sembrava essere perduta.

La Lazio, per lui, rappresenta una nuova primavera. Questa sfida con la Juventus fa galoppare i ricordi, riavvolgere il nastro, ripescare nei cunicoli della memoria. I ricordi sono tanti, ma il presente però è ancora più importante.

Redazione Lazionews.eu

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