Frattesi, scatto da leader: gol e imbucate, la Lazio se lo gode

Davide Frattesi, contro il Napoli, è tornato a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero segnare; gol, imbucate e scatti di 40 metri, l’ex Inter è sempre più un leader per Gattuso e la Lazio, naturalmente, se lo gode.

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Frattesi e il gol che ritorna: scatti, imbucate e la Lazio se lo gode

Contro il Napoli è tornato a segnare dopo 7 giornata di digiuno. Le prime tre uscite in Serie A avevano fatto segnare un filotto sorprendente, che ben aveva abituato Gattuso. Poi uno stop dal gol, ripreso nella partita più importante prima della sosta. Uno scatto di 40 metri sul prato verde del Maradona, imbucata di Noslin e tiro di prima che, sul suo palo, ha bucato Milinkovic-Savic. “Mi sono ricordato come si fa”, ha scritto ironicamente sui social dopo la gioia della rete contro i partenopei. Il suo stato d’animo, poi, è racchiuso nella frase scelta su Instagram: “A volte bisogna accontentarsi… Però mi sto divertendo come un bambino”.

Convocato da Mancini in Nazionale, unico laziale presente, Frattesi quindi passerà la sosta lontano da Formello. Chiamata scontata per ciò che sta dimostrando in campo, ma non in partenza. Davide ha già messo da parte 868 minuti in stagione, di cui 849 in campionato, l’esatto totale della somma 2025-2026 tra Serie A (552) e Champions League (297). E siamo solo a inizio novembre. Con il Napoli, poi, è tornato a segnare dopo 2 mesi di digiuno.

Gol nelle prime tre giornata di campionato: all’esordio con il Bologna, poi in casa con il Genoa e ancora fuori casa con l’Udinese. Sette partite di digiuno, due mesi di stop dal gol, per poi tornare a timbrare il cartellino contro il Napoli. I suoi dati fanno impressione per quanto positivi: 3 gol su 4 segnati in trasferta, gliene manca soltanto uno per eguagliare il record personale fuori casa (furono 4 nella stagione 2024-2025). A Napoli, inoltre, è stato il giocatore della Lazio con più duelli affrontati, ben 11, e falli subiti, ben 3. Perforando Savic, inoltre, è il secondo centrocampista italiano dopo Lorenzo Pellegrini a superare i 25 gol in Serie A dopo il 2021-22.

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