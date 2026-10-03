Prova maiuscola di Frattesi contro la Francia: le pagelle dei quotidiani

Dopo l’ottima prova contro la Turchia, il ct Mancini ha puntato sul centrocampo Fagioli, Tonali Frattesi anche contro la Francia e la sua scelta è stata ripagata con una prova di sostanza da parte della mediana azzurra: in particolare il calciatore laziale si è distinto sia in fase propositiva che in zona difensiva, ecco le pagelle dei quotidiani.

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Le pagelle di Frattesi dopo Francia Italia

CORRIERE DELLO SPORT – Frattesi 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT – Frattesi 7

CORRIERE DELLA SERA – Frattesi 6,5

IL MESSAGGERO – Frattesi 7

LA REPUBBLICA – Frattesi 6,5

IL TEMPO – Frattesi 6,5

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