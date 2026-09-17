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Frattesi vuole scacciare un tabù che dura dal 2023

Published

1 ora ago

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Frattesi quattro partite titolare Venezia Lazio

Sabato sera, in occasione di Venezia Lazio, Davide Frattesi potrebbe avere l’opportunità di sfatare un tabù che lo perseguita da maggio 2023, l’ultima volta che aveva messo in fila quattro partite consecutive da titolare.

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Venezia Lazio, Frattesi ancora titolare: da quanto non giocava quattro partite di fila

Il poker di presenze da titolare è ormai ad un passo: contro il Venezia, Frattesi può raccogliere il quarto gettone dall’inizio, dopo essere partito dal 1′ contro Genoa, Udinese e Milan. Un evento che non accade da più di tre anni. L’ultima volta, infatti, era maggio 2023 e vestiva ancora la maglia del Sassuolo. Poi, trasferitosi all’Inter, non è mai riuscito a trovare lo spazio desiderato, dovendo condividere lo spazio con una concorrenza agguerrita.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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