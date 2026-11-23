Dopo la rete segnata contro il Lecce, il calciatore della Lazio Davide Frattesi ha messo a segno un altro record: è tra i migliori centrocampisti italiani.

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Frattesi da record, miglior centrocampista in Italia

Davide Frattesi con la rete del 3-0 segnata contro il Lecce, ha raggiunto quota 5 gol in campionato, toccando 27 centri dalla stagione 2020/2021 e diventando uno dei migliori centrocampisti Italiani. Come riporta il Messaggero, infatti, solo Lorenzo Pellegrini ha gli stessi numeri, mentre restano indietro Barella e Mandragora con rispettivamente 21 e 20 gol.

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