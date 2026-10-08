Frattesi da record alla Lazio: in testa per occasioni create, duelli e gol segnati

Davide Frattesi sta segnando e battendo record su record nella sua nuova avventura alla Lazio e, in tal senso, i numeri parlano chiaro: in vetta per occasioni create, duelli vinti, gol segnati e anche palloni giocati in area e conclusioni.

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Frattesi da record: tutti i numeri di Davide alla Lazio

Frattesi aveva affermato di avere “il fuoco dentro” e di voler dimostrare tutto il suo valore, così alla Lazio come in Nazionale. Tre gol su tre in biancoceleste nelle prime tre uscite stagionali, in gol anche con l’Italia nella sfida contro la Turchia vinta dilagando per 4-1. I numeri, come scrive il CdS nella sua edizione odierna, parlano di un calciatore rinato, rigenerato, rivitalizzato e ricostruito soprattutto nella fiducia.

Frattesi, con Adzic del Sassuolo, è uno dei due centrocampisti con più gol in campionato (3). Ma solo i suoi gol sono arrivati da dentro l’area, è un record. L’ex Inter, inoltre, è il miglior marcatore della squadra e nella Lazio soltanto Zaccagni ha tentato più conclusioni (16) e ha giocato più palloni in area (19) a fronte delle 8 conclusioni e 18 palloni in area del centrocampista biancoceleste. Per di più Davide ha creato cinque occasioni per i compagni ed è il giocatore di Gattuso che ha ingaggiato più duelli (45). Nessun centrocampista ha subito più falli nell’ultimo terzo di campo rispetto a Frattesi (3).

Non solo inserimenti da mezzala, c’è molto di più. Serve i compagni, imbuca, spezza il gioco avversario, apre il campo, inventa spazi, segna e fa segnare. Un giocatore integrale, completo, lodato da mister Gattuso, dal Ct Mancini e anche da molti osservatori vicini al mondo biancoceleste, come Bruno Giordano.

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