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Per Frattesi un ritorno da Re: in neroverde l’esplosione, col Sassuolo è come un derby

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48 minuti ago

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Frattesi Sassuolo Lazio ritorno

Davide Frattesi torna a casa, in quella che nel 2017 divenne la sua nuova casa: Sassuolo. Un passaggio per 5 milioni di euro dalla Roma, poi la crescita costante e progressiva fino all’approdo all’Inter. Per Davide si tratta di un ritorno alle origini, un derby di chi fa ritorno a casa da vincitore.

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Frattesi e la sfida con il Sassuolo: un ritorno alle origini, un derby personale

Frattesi è tornato alla Lazio e qui ha trovato la sua patria. Al Sassuolo, quasi dieci anni fa, la patria la stava ancora cercando. Ben lontano dal giocatore che sarebbe diventato, Davide passò dalla Roma al club emiliano per 5 milioni di euro. A Reggio Emilia, di fronte a più di 10mila laziali, l’ex neroverde vivrà un derby personale, un ritorno alle sue origini, a quando era un ragazzo dalle belle speranze e con un futuro ancora tutto da scrivere.

Il Frattesi del Sassuolo riporta al 2017, appunto. Carnevali, all’epoca dirigente dei neroverdi, ci scommise e fece firmare a Davide un quinquennale. Lo fece esordire mister Iachini in Coppa Italia contro l’Atalanta. Davide aveva 18 anni, faceva sponda tra Primavera e prima squadra senza però mai trovare spazio. Ecco quindi il passaggio in Serie B all’Ascoli e all’Empoli. Poi al Monza, e sulla panchina sedeva Cristian Brocchi. L’Europeo Under 21 fu l’anticamera della promozione nel Sassuolo del 2021, Dionisi in panchina e fu con lui che nacque la traiettoria del “Frattesi box to box”.

Gli anni in neroverde, il tentativo di tornare alla Roma mai realizzatosi per poi passare all’Inter per 25 milioni di euro. Ora, però, la nuova stagione di Davide è con la maglia della Lazio addosso. Impatto devastante in biancoceleste, tre gol nelle prime tre giornate. Ora non sta segnando, ma sta lottando e sacrificandosi in campo come nessuno. Pressa, tampina, non molla un centimetro. L’arco di Gattuso è sempre teso, lui la freccia pronta a scoccare.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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