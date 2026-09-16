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Frattesi, quando il cuore vale più dei milioni
L’uomo simbolo dell’inizio stagionale della Lazio, già diventato una bandiera dopo appena quattro gare, è senza dubbio Davide Frattesi, che ha accettato un pesante taglio dell’ingaggio pur di tornare nella città dei suoi affetti: Roma.
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Il pesante taglio dell’ingaggio accettato da Frattesi pur di tornare alla Lazio
Come ricorda il Corriere dello Sport, “Tenetevi il miliardo” aveva scritto nel suo libro Cristiano Lucarelli, dopo aver deciso di tornare al Livorno, in Serie B. Tenetevi il milione, potrebbe oggi dire Davide Frattesi, dopo essersi tagliato lo stipendio pur di tornare alla Lazio. 2,4 milioni di euro a stagione più bonus legati alla Champions e all’Europa, considerati difficili al momento della firma. Circa un milione in meno rispetto a quanto garantitogli fino al 2028 dall’Inter. Ciononostante, Davide ha scelto di tornare a Roma, dove è nato, per vestire la maglia della Lazio, la prima indossata nel settore giovanile e che sognava di tornare a rappresentare da grande. Un sogno tanto grande da valere una rinuncia economica e di impuntarsi sulla destinazione, rifiutando la corte del Nottingham Forest e di altre piazze che avrebbero potuto offrirgli uno stipendio maggiore.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
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|4
|14
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|3
|4
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|3
|4
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|1
|4
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|1
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|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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