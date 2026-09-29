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Frattesi-show: i voti dei quotidiani lo premiano
L’Italia rialza la testa, e lo fa (anche) nel segno di un Davide Frattesi scatenato contro la Turchia: i voti dei quotidiani lo premiano, dopo aver segnato il suo nono gol col la Nazionale, il quinto in Nations League (miglior marcatore azzurro).
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I voti dei quotidiani a Frattesi dopo Turchia Italia 1-4
- Corriere dello Sport: 7
- La Gazzetta dello Sport: 7
- Tuttosport: 7
- Il Messaggero: 7,5
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