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Frattesi può cambiare i destini della Lazio: sempre da mezzala, a Udine pronto a colpire

Published

7 ore ago

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Frattesi Udinese Lazio mezzala Gattuso

Davide Frattesi può cambiare, e sta già cambiando, i destini della Lazio; a Udine, contro i friulani, verrà schierato nuovamente dal primo minuto, sempre da mezzala, pronto a colpire per la terza volta consecutiva su tre.

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Frattesi a Udine da mezzala per colpire ancora: l’uomo del destino della Lazio

Sono bastate due partite a Frattesi per diventare il simbolo della Lazio. Una simbiosi scattata subito. Una sintonia evidente, una scintilla sincera e autentica scattata con naturalezza. Davide ha compreso il momento, ha scelto di tornare a casa, di riabbracciare i suoi colori, le sue origini. Come evidenzia il CdS, l’impatto è stato devastante. Due vittorie su due all’esordio, con due suoi gol decisivi nel determinare i primi 6 punti della stagione.

Lo schema è semplice: gol e assist, palla a Frattesi. Gattuso lo può sfruttare in svariati modi. Da fionda a sasso, da assistman a stoccatore. Da finalizzatore a suggeritore di gol e azioni. Rino lo innesta da finta mezzala, col Genoa era a ridosso di Dia. La rete è arrivata perché, arrivando a rimorchio, si è fatto trovare pronto. L’Udinese, quindi, è avvertita: potrebbe essere la terza vittima su tre partite disputate.

Frattesi è un leader vero, riconosciuto, credibile. E’ il colpo più importante del mercato, il valore in più, l’asso nella manica. Ha portato esperienza, mentalità, spirito vincente. Ha numeri, forma fisica, intelligenza tattica e voglia per portare la Lazio lontano. Si è messo il gruppo a traino, e il gruppo lo segue dall’inizio. Avanti Davide, condottiero biancoceleste con l’Aquila sul petto.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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