Connect with us

NOTIZIE

Frattesi mette la freccia: un gol dallo storico record

Published

4 ore ago

on

Frattesi Zarate record Lazio Milan

Dopo averlo eguagliato, adesso Davide Frattesi vuole battere Mauro Zarate: contro il Milan, infatti, l’ex Inter proverà a superare un record che – nell’era dei tre punti – è riuscito soltanto all’ex fantasista argentino della Lazio. Ecco di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Oddo: “La Lazio un’outsider. Resto legato ai colori e alla piazza”

Frattesi vuole superare il record di Zarate

AGGIORNAMENTO 12 SETTEMBRE – Dopo aver eguagliato il record di Zarate, Signori e Piola, Davide Frattesi vuole mettere la freccia, scrivendo un pezzo di storia biancoceleste. Come ricorda il Corriere dello Sport, se il centrocampista riuscirà a segnare una rete, diventerà il primo nella storia della Serie A ad aver fatto centro in tutte le prime quattro presenze stagionali. Di fronte troverà il Milan, già punita in due occasioni e seconda nella lista delle vittime preferite di Davide solo dopo l’Udinese.

Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, nell’epoca dei tre punti, soltanto a Mauro Zarate è riuscito di andare a segno consecutivamente nelle prime tre partite di campionato. Era la stagione 2008/09, parliamo quindi di 18 anni fa. Dopo quasi un ventennio, Davide Frattesi vuole eguagliare quel record. Starà a lui provarci e, sperano i tifosi biancocelesti, riuscirci.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI