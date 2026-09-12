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Frattesi mette la freccia: un gol dallo storico record
Dopo averlo eguagliato, adesso Davide Frattesi vuole battere Mauro Zarate: contro il Milan, infatti, l’ex Inter proverà a superare un record che – nell’era dei tre punti – è riuscito soltanto all’ex fantasista argentino della Lazio. Ecco di cosa si tratta.
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Frattesi vuole superare il record di Zarate
AGGIORNAMENTO 12 SETTEMBRE – Dopo aver eguagliato il record di Zarate, Signori e Piola, Davide Frattesi vuole mettere la freccia, scrivendo un pezzo di storia biancoceleste. Come ricorda il Corriere dello Sport, se il centrocampista riuscirà a segnare una rete, diventerà il primo nella storia della Serie A ad aver fatto centro in tutte le prime quattro presenze stagionali. Di fronte troverà il Milan, già punita in due occasioni e seconda nella lista delle vittime preferite di Davide solo dopo l’Udinese.
Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, nell’epoca dei tre punti, soltanto a Mauro Zarate è riuscito di andare a segno consecutivamente nelle prime tre partite di campionato. Era la stagione 2008/09, parliamo quindi di 18 anni fa. Dopo quasi un ventennio, Davide Frattesi vuole eguagliare quel record. Starà a lui provarci e, sperano i tifosi biancocelesti, riuscirci.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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