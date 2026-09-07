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Frattesi mette nel mirino Zarate: ecco il record da eguagliare

Published

7 ore ago

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Frattesi Zarate record Udinese Lazio

Davide Frattesi ha messo nel mirino Mauro Zarate: contro l’Udinese, infatti, l’ex Inter andrà a caccia di un record che – nell’era dei tre punti – è riuscito soltanto all’ex fantasista argentino della Lazio. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche: Frattesi può cambiare i destini della Lazio: sempre da mezzala, a Udine pronto a colpire

Frattesi vuole eguagliare il record di Zarate

Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, nell’epoca dei tre punti, soltanto a Mauro Zarate è riuscito di andare a segno consecutivamente nelle prime tre partite di campionato. Era la stagione 2008/09, parliamo quindi di 18 anni fa. Dopo quasi un ventennio, Davide Frattesi vuole eguagliare quel record. Starà a lui provarci e, sperano i tifosi biancocelesti, riuscirci.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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