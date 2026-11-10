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Addio a Gabriella Grassi, oggi 10 novembre i funerali: a che ora e dove
La morte di Gabriella Grassi, storica segretaria della Lazio dal 1969 al 2003, ha lasciato un grande dolore in tutta la famiglia biancoceleste; nella giornata di oggi, martedì 10 novembre alle ore 15:00, nella chiesa di San Giuseppe al Trionfale in via Bernardino Telesio a Roma si terranno i funerali.
Leggi anche: Addio a Gabriella Grassi: il ricordo commosso del deputato Trancassini
I funerali di Gabriella Grassi: ecco quando e dove
La Lazio saluta il suo “angelo biondo”. Si terranno oggi alle 15, nella chiesa di San Giuseppe al Trionfale, in via Bernardino Telesio, i funerali di Gabriella Grassi. La cerimonia si svolgerà in forma strettamente privata, nel rispetto della volontà della famiglia. Un ultimo saluto a una figura che ha attraversato oltre trent’anni di storia biancoceleste. Entrata in società nel 1969, Gabriella vi rimase fino al 2003. Più di una segretaria, era il punto di riferimento di presidenti, dirigenti e calciatori.
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