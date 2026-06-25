La Lazio, nei mesi precedenti, aveva monitorato il profilo di Anton Gaaei dell’Ajax, salvo poi mollare la pista. Nelle ultime ore, invece, si è fatto avanti il Sassuolo per portare il calciatore in Serie A, con ottime probabilità di riuscita. Ecco le ultime.

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Calciomercato: Gaaei in Serie A ma non alla Lazio, ecco dove giocherà

AGGIORNAMENTO 25 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe 2002 dell’Ajax sarebbe comunque vicino alla Serie A: infatti, il Sassuolo starebbe puntando Gaaei per rinforzare il proprio reparto difensivo, con il ds Palmieri al lavoro per cercare di chiudere l’operazione.

AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO 2026 – La Lazio continua a monitorare anche Gaaei per la corsia di destra, così come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il danese, classe 2002, attualmente all’Ajax, è un ex compagno di squadra di Taylor: se il difensore dovesse approdare a Roma ecco che potrebbe ricostituirsi la coppia.

AGGIORNAMENTO 30 DICEMBRE– La Lazio starebbe continuando a monitorare Gaaei, ma starebbe aumentando la concorrenza: secondo Tipsbladet ci sarebbero anche i francesi del Paris FC. Il ragazzo, nel frattempo, ha raggiunto 19 presenze con due reti in stagione.

AGGIORNAMENTO 16 DICEMBRE – Le strade di Nuno Tavares e Lazio sembrano allontanarsi giornata dopo giornata. Gli otto assist messi insieme nelle sue prime otto partite sono ormai un ricordo lontano. Come riporta il CDS, Luca Pellegrini lo ha scavalcato nelle gerarchie e il portoghese è uno dei sacrificabili per gennaio. Tra i profili che piacciono c’è quello di Aaron Martin, 28enne spagnolo del Genoa, in scadenza di contratto a fine stagione. Oltre a lui anche Gaaei e Netz.

AGGIORNAMENTO 11 DICEMBRE – Secondo Il Messaggero, sul classe 2000 ci sarebbe almeno un club dall’Arabia e il giocatore avrebbe aperto al trasferimento. L’offerta degli Emiri, però, pare non sia ancora adeguata. In caso di addio, Sarri avrebbe già indicato Aron Martin del Genoa come suo potenziale sostituto, ma in lizza ci sarebbe anche Luca Netz, 22enne di proprietà del Borussia Monchengladbach, oltre a Gaaei dell’Ajax.

AGGIORNAMENTO 10 DICEMBRE – Le pessime prestazioni difensive di Nuno Tavares continuano a mettere il portoghese sul mercato. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, la Lazio sarebbe disposta a vendere l’esterno, pagato 6 milioni. Ricordiamo che il Club dovrà il 40% della prossima cessione all’Arsenal e che la valutazione è ben lontana dai 30 milioni di quest’estate. La plusvalenza, comunque, sarebbe possibile anche cedendolo a 15. Con un netto risparmio anche sull’ingaggio.

Come riportato da Il Messaggero, a giugno scadrà anche l’ultimo anno opzionale previsto dal suo contratto. Appena rientrato dopo uno stiramento, Marusic resta però un punto fermo per Sarri, che lo considera indispensabile per dare solidità alla retroguardia in vista della sfida di Bergamo.

In caso di addio, la società valuta già alternative: tra i profili seguiti c’è il 22enne danese Anton Gaaei dell’Ajax, nome che continua a restare nei radar biancocelesti.

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