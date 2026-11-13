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Sosta per modo di dire: l’intenso programma di Gattuso

Published

2 ore ago

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Gattuso allenamenti massimi giri

Mentre le Nazionali sono impegnate tra amichevoli e Nations League, i club si godono due settimane di respiro; non la Lazio, però, che sta continuando, e continuerà, a lavorare: Gennaro Gattuso, come scrive il Corriere dello Sport, ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, chiedendo ai ragazzi di tornare a Formello per riprendere gli allenamenti a massimi giri.

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Gattuso sta conducendo allenamenti ai massimi giri, nonostante la sosta

Mercoledì c’è stata la ripresa degli allenamenti e il lavoro è proseguito nella mattinata di giovedì, a partire dalle 10:30. Anche oggi ci saranno alcuni appuntamenti prima della conclusione della settimana corta, con l’amichevole di sabato contro il Mgarr United.

Per quanto riguarda il programma di oggi, venerdì 13, si svolgeranno intense sessioni aerobiche, con esercitazioni continue. Si lavorerà sia con sia senza la palla, a ritmo serrato. Sono queste le regole a Formello, le stesse in vigore nella pausa precedente, più lunga.

Le sedute sono, inevitabilmente, a ranghi ridotti, tra infortunati e convocati nelle nazionali, ma la fatica non è certo scontata. Il tecnico, nella giornata di ieri, giovedì, è ripartito subito forte, perché punta alla massima condizione atletica della squadra. Il risultato è ottenibile anche quando si gioca una sola partita a settimana. Gattuso pretende che si corra più veloci rispetto agli avversari.

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