Il piano di Gattuso: da giovedì allenamento serrato per ripartire forte

Gattuso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha già definito il piano di allenamento della Lazio a Formello in vista della sosta per le nazionali, tre giorni di riposo con l’obiettivo di far recuperare energia e mantenere la condizione raggiunta nella prima parte di stagione, per poi ricominciare giovedì. Il primato solitario in classifica dovrà rappresentare uno stimolo per continuare a lavorare con la stessa determinazione, senza lasciarsi andare a cali di concentrazione.

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Il piano d’allenamento di Gattuso: da giovedì si riparte forte

Dopo tre giornate di riposo, tra lunedì e mercoledì, la Lazio tornerà in campo giovedì per riprendere gli allenamenti. Sono previsti due giorni di sedute intense, caratterizzate da carichi di lavoro importanti, per permettere ai giocatori rimasti a Formello di ritrovare brillantezza e condizione fisica durante la pausa per le nazionali. Il programma si concluderà sabato alle ore 11 con un’amichevole contro la formazione maltese guidata dall’ex biancoceleste Andrea Agostinelli. Un test utile non soltanto per garantire continuità sul piano atletico e mettere minuti nelle gambe, ma anche per valutare i progressi dei calciatori reduci da infortuni. A illustrare nel dettaglio la tabella di marcia è stato lo stesso Gattuso, al termine della sfida del Maradona.Ecco cosa ha detto.

Le parole di Gattuso nell’intervista sul piano di allenamento

“Ora riposiamo, hanno tre giorni liberi, poi giovedì ricominciamo con due allenamenti duri e l’amichevole. Bisogna mettere benzina e non guardare la classifica. I ragionamenti si fanno nelle ultime sette-otto partite, ora non contano”.

Il piano di Gattuso: dopo la sosta ripartire forte

L’amichevole rappresenterà la conclusione della prima settimana di lavoro durante la sosta, facendo da ponte verso la successiva, nella quale la squadra inizierà ad avvicinarsi al ritorno in campo in vista del prossimo impegno ufficiale, in programma sabato 21 in casa contro il Lecce.

Nel frattempo, Gattuso dovrà fare i conti con le assenze dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali e seguire da vicino il percorso di recupero degli infortunati. L’amichevole sarà un banco di prova importante per valutare le condizioni del gruppo e capire quali giocatori potranno gradualmente tornare a disposizione.

Il primato conquistato prima della pausa permette alla Lazio di fermarsi con entusiasmo e fiducia, ma senza perdere di vista gli obiettivi. Dopo qualche giorno di riposo, la parola d’ordine sarà tornare a lavorare con intensità per presentarsi alla ripresa del campionato nelle migliori condizioni possibili.

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