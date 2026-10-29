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INTERVISTE

Gattuso, ecco il suo metodo: tra intensità e meritato riposo

Published

2 ore ago

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Gattuso Lazio Metodo Allenamento

Rino Gattuso, in un articolo al Corriere dello Sport, ha svelato il metodo di allenamento della sua Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso sull’allenamento anti-Sassuolo

“La paura più grande era quella di giocare la partita infrasettimanale perché i tre impegni non li avevamo provati ancora sulla nostra pelle. I test dicevano che a livello di CPK, RPE e di tutti i dati che usiamo non avevamo recuperato benissimo, quindi non abbiamo fatto niente in campo. I ragazzi si aspettavano che andavamo in campo e preparavamo la partita”.

Le parole di Gattuso sul metodo di lavoro

“Giocare una volta a settimana ci dà dei benefici perché riusciamo a fare carichi di lavoro importanti, riusciamo a dare riposo stile Premier. Ho dato 20 giorni di recupero in 3 mesi ai ragazzi, ma perché si lavora forte e con grande intensità. Quando parlo di recupero invisibile è il riposo, così quando tornano sono freschi e più lucidi”.

“E’ stata l’esperienza in campo internazionale a farmi capire questo. Penso che essere monotoni, specialmente con i giovani di oggi, diventa pesante. Cambiamo spesso gli allenamenti. L’estero mi ha fatto capire che ripetere sempre le stesse cose stanca mentalmente, quando proponi qualcosa di nuovo i ragazzi sono curiosi e stiamo cercando di andare verso questa direzione”.

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