INTERVISTE
Gattuso, ecco il suo metodo: tra intensità e meritato riposo
Rino Gattuso, in un articolo al Corriere dello Sport, ha svelato il metodo di allenamento della sua Lazio. Ecco le sue parole.
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Le parole di Gattuso sull’allenamento anti-Sassuolo
“La paura più grande era quella di giocare la partita infrasettimanale perché i tre impegni non li avevamo provati ancora sulla nostra pelle. I test dicevano che a livello di CPK, RPE e di tutti i dati che usiamo non avevamo recuperato benissimo, quindi non abbiamo fatto niente in campo. I ragazzi si aspettavano che andavamo in campo e preparavamo la partita”.
Le parole di Gattuso sul metodo di lavoro
“Giocare una volta a settimana ci dà dei benefici perché riusciamo a fare carichi di lavoro importanti, riusciamo a dare riposo stile Premier. Ho dato 20 giorni di recupero in 3 mesi ai ragazzi, ma perché si lavora forte e con grande intensità. Quando parlo di recupero invisibile è il riposo, così quando tornano sono freschi e più lucidi”.
“E’ stata l’esperienza in campo internazionale a farmi capire questo. Penso che essere monotoni, specialmente con i giovani di oggi, diventa pesante. Cambiamo spesso gli allenamenti. L’estero mi ha fatto capire che ripetere sempre le stesse cose stanca mentalmente, quando proponi qualcosa di nuovo i ragazzi sono curiosi e stiamo cercando di andare verso questa direzione”.
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