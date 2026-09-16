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La firma di Gattuso sull’avvio da sogno: i cambi sono decisivi
10 punti in 4 giornate: questo il dato che fotografa meglio di ogni altro l’avvio sorprendente della Lazio allenata da Gennaro Gattuso, che, finora, sta azzeccando le sostituzioni a gara in corso e i cambi di formazione inserendo di volta in volta gli uomini che poi si rivelano decisivi per l’esito della gara.
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Lazio, i cambi di Gattuso sono sempre decisivi
Un avvio sprint. Come Eriksson nell’anno dello scudetto e Inzaghi nel 2017/2018. Il merito va soprattutto a mister Gattuso, un mago quando si tratta di scegliere la formazione titolare e ritoccarla a gara in corso con i cambi. Le reti, infatti, sono arrivate da giocatori buttati nella mischia da “Ringhio”, sottolinea il Messaggero. La prima porta la firma di Frattesi, subentrato a gara in corso contro il Bologna. La gara successiva il tecnico schiera l’ex Inter dal 1′, e viene ripagato con un gol, così come accade in Friuli, dove azzecca anche la carta Gudmundsson. Contro il Genoa Rovella alza bandiera bianca; Rino allora dà fiducia a Belahyane, che raccoglie le redini del centrocampo con personalità. Infine, anche nel pareggio contro il Milan sono le scelte di Gattuso a pagare con una rete: l’allenatore schiera a sorpresa Noslin e Cancellieri, che nel primo tempo portano in doppio vantaggio i biancocelesti.
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