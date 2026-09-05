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Gattuso convoca l’anima del gruppo per rievocare la lazialità
Dopo l’addio di Alessio Romagnoli, l’allenatore Gennaro Gattuso ha deciso di riunire a colloquio le bandiere rimaste della squadra per rinsaldare il gruppo e andare alla radice dei problemi che affliggono la Lazio: presenti al confronto Danilo Cataldi e Luca Pellegrini.
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Gattuso convoca i giocatori-tifosi: colloquio con Cataldi e Pellegrini
Le turbolenze intorno alla Lazio non accennano a finire. Ma Gattuso è determinato a portare la sua truppa fuori dalla tempesta. Per farlo, ha deciso di riunirsi con i giocatori-tifosi rimasti in rosa, dopo l’addio di Alessio Romagnoli, riporta il Corriere della Sera. Presenti a colloquio, dunque, Danilo Cataldi e Luca Pellegrini, nonostante quest’ultimo sia formalmente fuori dal progetto tecnico e dalla lista per la Serie A. Assente, invece, Davide Frattesi, arrivato da troppo poco tempo per rendersi immediatamente utile anche su questo fronte. L’obiettivo del tecnico è chiaro: arrivare alla radice delle ostilità del popolo laziale con la dirigenza e comprendere l’origine delle tensioni esterne e interne. La volontà dell’allenatore, infatti, è quella di riportare il sentimento della lazialità al centro del gruppo per rinsaldarlo e ritrovare la serenità da tempo perduta dalle parti di Formello.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|7
|3
|2
|Roma
|6
|2
|3
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|6
|2
|4
|Milan
|6
|2
|5
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|2
|6
|Atalanta
|6
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|7
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|6
|2
|8
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|2
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|20
|Genoa
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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