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Gattuso convoca l’anima del gruppo per rievocare la lazialità

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4 ore ago

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Gattuso Cataldi Pellegrini colloquio

Dopo l’addio di Alessio Romagnoli, l’allenatore Gennaro Gattuso ha deciso di riunire a colloquio le bandiere rimaste della squadra per rinsaldare il gruppo e andare alla radice dei problemi che affliggono la Lazio: presenti al confronto Danilo Cataldi e Luca Pellegrini.

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Gattuso convoca i giocatori-tifosi: colloquio con Cataldi e Pellegrini

Le turbolenze intorno alla Lazio non accennano a finire. Ma Gattuso è determinato a portare la sua truppa fuori dalla tempesta. Per farlo, ha deciso di riunirsi con i giocatori-tifosi rimasti in rosa, dopo l’addio di Alessio Romagnoli, riporta il Corriere della Sera. Presenti a colloquio, dunque, Danilo Cataldi e Luca Pellegrini, nonostante quest’ultimo sia formalmente fuori dal progetto tecnico e dalla lista per la Serie A. Assente, invece, Davide Frattesi, arrivato da troppo poco tempo per rendersi immediatamente utile anche su questo fronte. L’obiettivo del tecnico è chiaro: arrivare alla radice delle ostilità del popolo laziale con la dirigenza e comprendere l’origine delle tensioni esterne e interne. La volontà dell’allenatore, infatti, è quella di riportare il sentimento della lazialità al centro del gruppo per rinsaldarlo e ritrovare la serenità da tempo perduta dalle parti di Formello.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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