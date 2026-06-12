Zaccagni, con Gattuso di nuovo leader: con Rino vuole tornare protagonista

Mattia Zaccagni era pronto a valutare offerte dall’estero, ma con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio, l’attaccante biancoceleste può ripartire da punto fermo della squadra: i contatti fra l’allenatore ed il giocatore sono stati fondamentali.

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Gattuso riparte da Zaccagni: i contatti fra i due

AGGIORNAMENTO 12 GIUGNO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, i contatti avuti con Gattuso sono stati fondamentali per convincere Zaccagni a restare alla Lazio. Dopo una stagione in chiaroscuro e piena di infortuni, il capitano biancoceleste aveva pensato all’addio, ma la stima e la considerazione di Rino sono state fondamentali nella scelta. L’ex Ct lo stimava già in Nazionale e, senza i guai fisici che lo hanno afflitto, lo avrebbe certamente inserito tra i convocati. A inizio giugno, nei contatti avuti, gli ha fatto capire quanto sia importante per lui, non soltanto in campo ma anche all’interno dello spogliatoio. Vuole ripartire, vuole rilanciarsi, vuole tornare a essere protagonista e a fare gol e assist. L’ultima stagione ha fatto registrare 30 presenze complessive e appena 4 gol realizzati.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – Secondo quanto rivelato dal noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, nell’accettare la Lazio Gattuso aveva posto una sola condizione, che Mattia Zaccagni restasse in biancoceleste. Ringhio pone il capitano al centro del nuovo progetto e lo considera incedibile.

Gennaro Gattuso ha già avviato i primi contatti con i leader della Lazio e la sua prima telefonata è stata per Mattia Zaccagni. Il tecnico considera il capitano uno dei punti fermi del nuovo progetto, lo aspettava con la Nazionale ma i problemi muscolari non gli hanno permesso di partire, ora punterà a rilanciarlo dopo una stagione complicata. Tra i due c’è grande stima reciproca: “Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte”. Queste le parole dell’esterno della Lazio, che nei mesi scorsi aveva valutato anche ipotesi estere come quella del Marsiglia, ora può restare centrale nel futuro biancoceleste.

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