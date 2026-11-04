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Gattuso, mezza Europa lo corteggia: il tecnico della Lazio nel mirino dei grandi club

Published

2 ore ago

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Gattuso corteggiato grandi club europei

Dalla delusione in Nazionale a Zenica, al trionfo inaspettato e sorprendente con la Lazio: la parabola di Gattuso sta facendo scalpore in giro per il mondo con le grandi squadre europee che starebbero iniziando a corteggiare il tecnico biancoceleste.

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Gattuso nel mirino dei grandi club: mezza Europa lo corteggia

Rino sta facendo qualcosa di storico, epocale e lo inizia a percepire. Non solo lui, però. Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, infatti, le big squadre d’Europa starebbero iniziando a corteggiare il tecnico della Lazio. Stando a quanto scrive il quotidiano, infatti, alcune società avrebbero avviato i primi contatti con gli intermediari che hanno portato Gattuso a Formello. L’obiettivo, per nulla velato, è quello di gettare le basi ora per poi sferrare il colpo nell’estate prossima.

I grandi quotidiani lo stanno celebrando all’estero e, con loro, anche molte squadre top nel continente. Anche per questa ragione la Lazio dovrà correre ai ripari. Il contratto di Gattuso si rinnova automaticamente in caso di dodicesimo posto raggiunto ma, viste le sirene e i risultati sin qui ottenuti, sta a Lotito fare il passo e proporgli un rinnovo con adeguamento. La situazione è da monitorare, Rino è da salvaguardare.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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