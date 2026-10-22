Gattuso come un vero sarto: così Rino ha costruito la sua Lazio su misura

Passo dopo passo Gattuso ha costruito la sua Lazio su misura, come fa un sarto con un abito pregiato; il tecnico calabrese ha rivitalizzato giocatori, dato idee nuove di gioco e soprattutto fiducia alla squadra.

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Gattuso e la costruzione della sua Lazio su misura

Il giocattolo non vuole che si rompa, infatti il tecnico biancoceleste ha inviato un messaggio chiarissimo al presidente Lotito in vista del mercato di gennaio. Non si deve vendere nessuno, l’ingranaggio non va inceppato. L’ex Ct della Nazionale ha speso un ritiro intero a gettare le fondamenta della sua Lazio, quella che vediamo ora prima in classifica. Una squadra costruita su misura, punto per punto, come un sarto fa con un abito su richiesta. Rino ha normalizzato la situazione, ristabilito i veri valori e, cosa più importante, rivitalizzato giocatori che fino alla scorsa stagione sembravano spenti.

Novità tattiche ma anche del tutto personali. Si pensi a Nuno Tavares, diventato un jolly multiruolo con Gattuso. Le sue incursioni da sinistra generano il maggior numero di gol in casa Lazio, il suo strapotere fisico è dirompente e difficilmente contenibile dalle difese avversarie. Un ritorno alle origini anche per Belahyane, ora vera luce del centrocampo biancoceleste. Il marocchino aveva trovato poco spazio sia con Baroni che con Sarri, ingabbiato in moduli di gioco a lui sfavorevoli. Con Rino, l’ex Verona ha semplicemente ritrovato sé stesso. Regista puro, ma molto di più.

Anche per Davide Frattesi vale il medesimo discorso. Spento e ai margini di un’Inter tritatutto, con Gattuso si è ripreso leadership e titolarità. Impatto devastante, tre gol di fila nelle prime tre uscite stagionali, poi tutte partite solide e di grande livello. Infine Noslin, da panchinaro a titolare in attacco, due gol di fila contro Milan e Venezia e grande lavoro di reparto nel giocare di sponda e far salire la squadra. Una Lazio che vince, ruba l’occhio, incanta e gioca con la felicità nell’animo.

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