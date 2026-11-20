A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio all’Olimpico per Lazio Lecce, Gennaro Gattuso valuta se rischiare, Davide Frattesi reduce dagli impegni con la Nazionale, tenendo d’occhio i prossimi big match tra derby e Supercoppa.

Leggi anche: Bove spiega il retroscena con Cataldi: “Non gli rispondo ai messaggi perché mi dimentico”

Il dubbio di Gattuso su Frattesi per Lazio Lecce

Il conto alla rovescia per Lazio-Lecce entra nel vivo e in casa biancoceleste il tema principale riguarda le condizioni di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista si sta allenando regolarmente in gruppo, ma l’affaticamento rimediato dopo la parentesi con la Nazionale impone massima cautela. A spingere Gennaro Gattuso verso la prudenza c’è il precedente recente della trasferta di Napoli, costata gli infortuni di Tavares e Sutalo. Con appuntamenti cruciali all’orizzonte come il derby e la Supercoppa, il tecnico non vuole correre rischi inutili: la decisione definitiva verrà presa soltanto al termine della seduta odierna. Se alla fine dovesse prevalere la linea della gestione, è già pronto Dele-Bashiru per prendere posto in mezzo al campo.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP