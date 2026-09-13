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Tensione Gattuso-Fabiani dopo Lazio Milan: la frase sull’Europa che non va giù

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso ha risposto al Ds Angelo Fabiani dopo Lazio Milan; la dichiarazione sull’Europa del dirigente biancoceleste non è andata giù al tecnico calabrese che, come rivelato dal CdS, vuole togliere pressioni alla squadra in una situauzione già complessa.

La tensione tra Gattuso e Fabiani dopo Lazio Milan

L’obiettivo minimo non è l’Europa“, mister Gattuso è stato chiarissimo al termine di Lazio Milan. Le parole di Fabiani in conferenza stampa non sono andate giù a tecnico biancoceleste, già costretto a operare in un contesto non semplice. Il gruppo squadra va sgravato di pressioni e responsabilità, va alleggerito negli obiettivi, puntando invece su spensieratezza e voglia di stupire.

L’ex Ct della Nazionale fa da sorta di ombrello sul gruppo squadra, da parafulmine su tutte le pressioni che arrivano dall’esterno. Lo stadio vuoto, giocare in casa che si sta rivelando il tallone d’Achille, una contestazione che non accenna a diminuire e le tensioni di un ambiente molto difficile da governare. Gattuso ha voluto rimettere la chiesa al centro del villaggio, rispedendo al mittente qualsiasi ambizione avventata.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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