Gattuso compatta lo spogliatoio della Lazio e ottiene la fedeltà dei big tra le sirene inglesi e i vincoli societari: la Champions diventa la chiave per proteggere il progetto anche a giugno.

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Spogliatoio unito e un equilibrio da difendere per Gattuso

Aver trasformato il gruppo in una famiglia è il merito rivendicato da Gennaro Gattuso, capace di restituire entusiasmo, fiducia e senso di appartenenza anche a chi sembrava ai margini. Nonostante l’interesse per Taylor, Noslin, Isaksen e Provstgaard, nessuno ha chiesto la cessione e lo stesso Isaksen ha ribadito di puntare alla Champions con la Lazio più che alla Premier. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha già incassato rassicurazioni dai giocatori per andare avanti insieme, ma ora tocca al club tutelare questo equilibrio: con il mercato bloccato a gennaio sarebbe complicato sostituire eventuali partenti, mentre in estate peseranno riscatti e bonus per 30-40 milioni di euro, rendendo l’accesso in Champions decisivo per trattenere tutti.



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