Tra recuperi e nuovi ballottaggi: così Gattuso ridisegna la Lazio

Tra recuperi degli infortunati e nuovi ballottaggi al rientro dalla sosta, mister Gattuso è pronto a ridisegnare la sua Lazio. Non vanno alterati i meccanismi che in cinque giornate si sono dimostrati ben oliati, quanto più puntellati i reparti e creata una sana competizione interna.

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Tra ballottaggi e recuperi Gattuso ridisegna la sua Lazio

Come evidenzia il CdS, dopo la sosta torneranno tutti gli infortunati. Rovella e Cataldi ritorneranno abili e arruolabili a centrocampo, con il primo che andrà in ballottaggio con un Belahyane in gran spolvero e con Danilo che dovrà ritrovare progressivamente feeling con il rettangolo verde. Poi sarà la volta di Marusic a destra, sostituito alla grande da un Floriani Mussolini in palla e motivato. Anche Dele-Bashiru tornerà a disposizione dopo un lungo infortunio, con il nigeriano pronto a rivestire il ruolo di vice Taylor. Infine anche Diogo Leite, arrivato da svincolato a settembre, rappresenterà una valida alternativa in difesa per Rino.

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