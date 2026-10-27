Gattuso imbattuto: solo altre cinque squadre in Europa come la Lazio

Gennaro Gattuso e la sua Lazio, dopo 8 giornate di campionato, sono imbattuti: soltanto altre cinque in squadra in Europa condividono questo primato con il club biancoceleste, ecco quali.

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Gattuso imbattuto: altre cinque squadra in Europa come la Lazio

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti oltre alla Lazio sono cinque le squadre del Continente che ancora non hanno perso partite in campionato. Tre di queste sono italiane: Inter, Roma e Milan viaggiano infatti ancora imbattute come la squadra di Gattuso in Serie A. Le altre due sono invece tedesche: dopo la caduta del Barcellona contro il Real Madrid sono rimaste fuori dall’Italia solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund tra le squadre ancora senza sconfitte in campionato.

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