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Gattuso imbattuto: solo altre cinque squadre in Europa come la Lazio

Published

3 ore ago

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Gattuso Lazio senza sconfitte record Europa

Gennaro Gattuso e la sua Lazio, dopo 8 giornate di campionato, sono imbattuti: soltanto altre cinque in squadra in Europa condividono questo primato con il club biancoceleste, ecco quali.

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Gattuso imbattuto: altre cinque squadra in Europa come la Lazio

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti oltre alla Lazio sono cinque le squadre del Continente che ancora non hanno perso partite in campionato. Tre di queste sono italiane: Inter, Roma e Milan viaggiano infatti ancora imbattute come la squadra di Gattuso in Serie A. Le altre due sono invece tedesche: dopo la caduta del Barcellona contro il Real Madrid sono rimaste fuori dall’Italia solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund tra le squadre ancora senza sconfitte in campionato.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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