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Gattuso superstar: dai suoi ragazzi pretende una Lazio oltre i limiti

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5 ore ago

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Gattuso Lazio superare limiti

La sosta non per rilassarsi ma per spingere ancora di più sull’acceleratore; questo è l’imperativo di Gattuso che, dai suoi ragazzi, pretende una Lazio oltre i limiti. Serve spingere ancora di più, serve applicazione massima, intensità costante.

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Gattuso e il messaggio ai suoi ragazzi: serve una Lazio che vada oltre i limiti

Come evidenzia il CdS nella sua edizione odierna, la speranza all’interno dello spogliatoio si è riaccesa. Da un inizio colmo di depressione e rassegnazione, in poche settimane si è passati a un’euforia che è doveroso gestire e controllare. La Lazio, dopo cinque giornate, è in testa in classifica assieme a Roma e Inter. Un avvio di stagione del tutto impronosticabile all’inizio che ha colto di sorpresa anche i più ottimisti.

Gattuso predica calma, nelle interviste post Venezia ha fatto il pompiere e ha rimesso la chiesa al centro del villaggio. Serve prudenza, attenzione massima, concentrazione e applicazione in tutto ciò che si fa. La Lazio, però, e questo Rino lo sa, ha margini di crescita importanti. A Formello le sedute riprenderanno senza gli 8 nazionali impegnati nei vari incroci di Nations League, per poi preparare al meglio il rientro contro il Monza all’Olimpico.

Pinamonti avrà tre settimane per ricalibrarsi, Noslin e Cancellieri sfruttano il periodo per vincere i rispettivi ballottaggi. In queste settimane sarà fondamentale la tattica, entrare ancora di più e meglio nei meccanismi che Rino chiede.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
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10 Napoli 7 5
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13 Udinese 4 5
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