Gattuso superstar: dai suoi ragazzi pretende una Lazio oltre i limiti

La sosta non per rilassarsi ma per spingere ancora di più sull’acceleratore; questo è l’imperativo di Gattuso che, dai suoi ragazzi, pretende una Lazio oltre i limiti. Serve spingere ancora di più, serve applicazione massima, intensità costante.

Leggi anche: Lotito: “Voglio cambiare le regole, norme insostenibili. Il mercato estero conviene”

Gattuso e il messaggio ai suoi ragazzi: serve una Lazio che vada oltre i limiti

Come evidenzia il CdS nella sua edizione odierna, la speranza all’interno dello spogliatoio si è riaccesa. Da un inizio colmo di depressione e rassegnazione, in poche settimane si è passati a un’euforia che è doveroso gestire e controllare. La Lazio, dopo cinque giornate, è in testa in classifica assieme a Roma e Inter. Un avvio di stagione del tutto impronosticabile all’inizio che ha colto di sorpresa anche i più ottimisti.

Gattuso predica calma, nelle interviste post Venezia ha fatto il pompiere e ha rimesso la chiesa al centro del villaggio. Serve prudenza, attenzione massima, concentrazione e applicazione in tutto ciò che si fa. La Lazio, però, e questo Rino lo sa, ha margini di crescita importanti. A Formello le sedute riprenderanno senza gli 8 nazionali impegnati nei vari incroci di Nations League, per poi preparare al meglio il rientro contro il Monza all’Olimpico.

Pinamonti avrà tre settimane per ricalibrarsi, Noslin e Cancellieri sfruttano il periodo per vincere i rispettivi ballottaggi. In queste settimane sarà fondamentale la tattica, entrare ancora di più e meglio nei meccanismi che Rino chiede.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP