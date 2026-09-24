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Gattuso superstar: dai suoi ragazzi pretende una Lazio oltre i limiti
La sosta non per rilassarsi ma per spingere ancora di più sull’acceleratore; questo è l’imperativo di Gattuso che, dai suoi ragazzi, pretende una Lazio oltre i limiti. Serve spingere ancora di più, serve applicazione massima, intensità costante.
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Gattuso e il messaggio ai suoi ragazzi: serve una Lazio che vada oltre i limiti
Come evidenzia il CdS nella sua edizione odierna, la speranza all’interno dello spogliatoio si è riaccesa. Da un inizio colmo di depressione e rassegnazione, in poche settimane si è passati a un’euforia che è doveroso gestire e controllare. La Lazio, dopo cinque giornate, è in testa in classifica assieme a Roma e Inter. Un avvio di stagione del tutto impronosticabile all’inizio che ha colto di sorpresa anche i più ottimisti.
Gattuso predica calma, nelle interviste post Venezia ha fatto il pompiere e ha rimesso la chiesa al centro del villaggio. Serve prudenza, attenzione massima, concentrazione e applicazione in tutto ciò che si fa. La Lazio, però, e questo Rino lo sa, ha margini di crescita importanti. A Formello le sedute riprenderanno senza gli 8 nazionali impegnati nei vari incroci di Nations League, per poi preparare al meglio il rientro contro il Monza all’Olimpico.
Pinamonti avrà tre settimane per ricalibrarsi, Noslin e Cancellieri sfruttano il periodo per vincere i rispettivi ballottaggi. In queste settimane sarà fondamentale la tattica, entrare ancora di più e meglio nei meccanismi che Rino chiede.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
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|10
|5
|9
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|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
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|5
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|5
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|5
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|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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