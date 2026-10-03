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Confronto Lotito Gattuso a Formello: i temi dell’incontro

Published

4 ore ago

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Gennaro Gattuso e Claudio Lotito

Nelle ultime ore mister Gennaro Gattuso ha avuto un confronto a Formello con il presidente Lotito: l’incontro è stato voluto direttamente dal patron, ecco cosa si sono detti.

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Gattuso e Lotito si sono confrontati a Formello su diversi argomenti.

Come rivelato dal Corriere della Sera, mister Gennaro Gattuso e il presidente Claudio Lotito si sono incontrati a Formello per parlare di vari aspetti del momento Lazio. Il confronto sarebbe stato fortemente voluto dal patron, che intendeva ottenere dei feedback dettagliati sulle condizioni e le sensazioni all’interno del gruppo e sui progetti futuri della squadra. Non è da escludere che si sia parlato anche di mercato e di calciatori svincolati.

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